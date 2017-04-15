Samsun'da Araç Hırsızlığı İddiası

Havza ilçesinde bir kişi, 15 gün önce evinin önünden çalındığını iddia ettiği minibüsü arıyor.



İlçede 15 gün önce Karşıyaka Mahallesi Salim Şahin Sokağı'ndaki evinin önünden kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce 55 HV 726 plakalı minibüsünün çalındığını iddia eden Servet Kılınç, polise giderek şikayetçi oldu.



Yapılan araştırmadan henüz sonuç alınamadı.



Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracını polisin yanı sıra kendisinin de aradığını söyledi.



Gri renkli minibüsünün bulunması için sosyal medyadan da yararlandığını belirten Kılınç, "Minibüsümü her yerde arıyorum ama bugüne kadar bir sonuç alamadık. Alın terimle aldığım aracı hırsızlar alıp götürdü. Mağdur olduk. Aracımın bir suçta kullanılmasından da endişe ediyorum. Umarım bir an önce aracımı bulabiliriz." ifadesini kullandı.