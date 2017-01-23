Samsun'da 6 Polise 'Bylock' Tutuklaması

SAMSUN'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce mesleklerinden ihraç edilen ve açığa alınan 6 polis, 'ByLock' kullandıkları suçlamasıyla tutuklandı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçen 20 Ocak'ta FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında daha önce mesleklerinden ihraç edilen ve örgütün kriptolu haberleşme sistemi olan 'ByLock' kullandıkları iddia edilen polis memuru Erol M., komiser yardımcıları Durmuş D., Gürsel K., Hüseyin D., Oğuz Ö. ve Sedat E. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 6 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler ıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.



- Samsun