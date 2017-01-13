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Samsun'da 5 Fetö Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi (2)

Samsun'da 5 Fetö Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi (2)

SERBEST BIRAKILDISamsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bugün polis tarafından adliyeye çıkarılan 5 kişi savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Samsun'da 5 Fetö Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi (2)

SERBEST BIRAKILDI

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bugün polis tarafından adliyeye çıkarılan 5 kişi savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme 2'si adli kontrol koşuluyla olmak üzere 5 şüpheliyi de serbest bıraktı.

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