SERBEST BIRAKILDI
Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bugün polis tarafından adliyeye çıkarılan 5 kişi savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme 2'si adli kontrol koşuluyla olmak üzere 5 şüpheliyi de serbest bıraktı.
Samsun'da 5 Fetö Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi (2)
SERBEST BIRAKILDISamsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bugün polis tarafından adliyeye çıkarılan 5 kişi savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
SERBEST BIRAKILDI
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