Samsun'da 3 Eski Polise Fetö Gözaltısı

SAMSUN'da polisin FETÖ/PDY operasyonunda; biri emekli emniyet müdürü, 2'si eski polis 3 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Örgütün emniyet yapılanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda emekli 2'nci sınıf emniyet müdürü A.G. (49), meslekten ihraç edilen polis memurları E.B. (32) ile H.T. (29) İlkadım ve Canik İlçeleri'ndeki adreslerinde gözaltına alındı. ByLock kullandıkları da öne sürülen 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.



- Samsun