Samsun'da 25 Eski Öğretmen Fetö'den Gözaltında

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun'da, örgütün mahrem imam yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 25 eski öğretmen gözaltına alındı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesi'nde operasyon gerçekleştirdi. Samsun merkez ve Çarşamba, Bafra, Terme, 19 Mayıs ve Ayvacık ilçelerinde gerçekleştirilen 180 polisin katıldığı operasyonda, FETÖ/PDY'nin mahrem imam yapılanmasındaki emniyet imamları olduğu iddia edilen ve mesleklerinden ihraç edilmiş, açığa alınmış olan 25 öğretmen gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital veriler ile diğer delillere el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı olarak sürdüğü ve gözaltı sayısında artış olabileceği belirtildi.



- Samsun