Samsun'da 23 Nisan Coşkusu
SAMSUN'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.
SAMSUN'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.
Samsun'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından program Valilik'de devam etti. Atakum Teyfik İleri İmam Hatip Ortaokulu 6'ncı Sınıf öğrencisi Ayşe Betül Kasapoğlu, Samsun Valisi İbrahim Şahin'in makam koltuğuna oturdu. Kasapoğlu, hava durumuyla ilgili Meteoroloji 10'uncu Bölge Müdürlüğü'nü arayarak görevlilerden bilgi aldı, ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nü aradı. Kutlamalar olumsuz hava koşulları nedeniyle Mustafa Dağıstanlı Kapalı Spor Salonu'nda devam etti. Saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından resim ve şiir dalında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi. Öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu. Düzenlenen dans, halk oyunu ve spor gösterileri ise büyük beğeni topladı. Düzenlenen törene Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Garnizon Komutanı Piyade Albay Sedat Bulut, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler vevatandaşlar katıldı. - Samsun