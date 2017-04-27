Samsun'da 200 Polis Açığa Alındı

SAMSUN'da içlerinde rütbelilerin de bulunduğu 200 polis, dün akşam itibariyle açığa alındı.



Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından milli güvenliği tehdit oluşturduğu tespit edilen ve FETÖ/PDY ile iltisakı ve irtibatı olduğu belirlenen polislere yurt genelinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlükleri'nde görev yapan emniyet müdürleri, emniyet amirleri, komiser ve polis memurlarının da içinde yer aldığı 200 emniyet mensubu açığa alındı. - Samsun