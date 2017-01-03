Samsun'da 13 Fetö Sanığının Yargılanmasına Başlandı

SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'suç ve suçluyu övmek', 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 13 sanığın yargılanmasına başlandı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 3 ay önce Tekkeköy İlçesi'nde FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında içlerinde öğrenci, öğretmen ve esnafların bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ki sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında 'silahlı terör örgütüne uye olmak', 'suçu ve suçluyu övmek', 'terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' iddialarıyla dava açılan 6'sı tutuklu 13 sanığın yargılanmasına bugün başlandı. Tutuklu sanıkların tamamı duruşmaya katılırken tutuksuz yargılanan 3'ü duruşmaya katılmadı.



Mahkeme heyetine ifade veren tutuklu sanık Bilal Kır, "Ben inşaat işiyle uğraşıyorum. Evimde Fettullah Gülen'e ait CD'ler çıktı. 150 CD'nin arasında 4 tane çıktı. Benim çocuklarım o dönemde cemaatin dersanelerine gidiyordu. Söz konusu CD'ler muhtemelen çocuklarıma verilmiştir. Benim haberim olsa imha ederdim. Zaman gazetesiyle ilgili adliye binasının önündeki eylemde arkadaşlarımı gördüm. Yanlarına gidip kalabalıkta 15-20 dakika durdum. Bilinçli olarak eyleme katılmadım. Örgüte para toplamadım. Bank Asya'ya 2014 yılında hesap açtım. Dini sohbetlere katılmadım. Suçsuzum tahliyemi istiyorum" dedi.



Tutuksuz olarak yargılanan öğretmen Yunus İnci ise "Sendikaya 2013 yılında üye oldum. Eşimi de ben üye yaptım. Cemaatten M.S. isimli biriyle tanıştı. Beni sohbetlere çağırdı. 17-25 Aralık'tan önce 1-2 kez gittim. 17-25 Aralık'tan sonra hiç gitmedim ve M.S. beni yolda görünce 'Niye toplantılara gelmiyorsun' dedi. Ben de 'çocuklarla uğraşıyorum' dedim. Daha sonra telefonumu alıp ByLock yükledi. ByLock'tan sadece M.S. ile görüştüm. Bu kişi daha sonra 'Bank Asya batıyor, o batarsa biz de batarız seni de batırırız' dedi. Ben de başka bankadan 20 bin lira kredi çekip, Bank Asya'ya yatırdım. Daha sonrada çektim" diye konuştu.



Diğer sanıkların da ifadesini alan mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddedip tutukluluk hallerinin devamına, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığına müzekrere yazılarak sanıkların ByLock ve Eagle kullanıp kullanmadıkları, kullanıcı iseler yazışma örneklerinin mahkemeye gönderilmesine ve noksan evrakların tamamlanmasına karar verip duruşmayı erteledi. - Samsun