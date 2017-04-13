Samsun'da 10 Ayrı Adrese Uyuşturucu Baskını: 5 Gözaltı

Samsun'da Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 adrese yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünün yaklaşık bir aydır yürüttüğü çalışma sonucu 19 ekip halinde toplam 70 polis, İlkadım ilçesindeki 10 ayrı adrese baskın yaptı. Yapılan baskınlarda çok sayıda paketler halinde 48 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar ve 3 extacy hap ele geçirildi. Operasyonlarda K.S. (26), O.S. (20), C.A. (38), S.Ö. (19) ve E.K. (27) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - SAMSUN