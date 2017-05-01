Samsun'da 1 Mayıs Kutlaması

SAMSUN'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde düzenlenen miting ve yürüyüşte renkli görünteler ortaya çıktı.



Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama programı ilk olarak tertip komitesi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından buradaki tören sona erdi. Ardından katılımcılar yürüyüş programı için Kılıçdede Mahallesi'ndeki Gar Apartmanı önünde toplandı. Toplanma alanına katılımcılar, polisin yaptığı üst aramasının ardından girdi. Sendikalar, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların yer aldığı grup daha sonra Cumhuriyet Caddesi güzergahında yürüdü. İşçiler davul zurna eşliğinde oynarken, yürüyüşe katılan bazı anne ve babalar çocuklarını da yanında getirdi. Sloganlar atarak yürüyen grup Türk bayrakları ve pankartlar taşıdı.



Kortej ardından Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Burada günün anlamına ilişkin yapılan konuşmalar sonra miting programı sona erdi. Yürüyüş ve mitinig süresince polis tarafından bölgede geniş güvenlik önelmeleri alındı. - Samsun