Samsun'da 1 Mayıs Coşkusu

Her ilde olduğu gibi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri Samsun'da da yapıldı.



Samsun'da 1 Mayıs etkinlikleri sabah 1 Mayıs Tertip Komitesinin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Erken saatlerde hazırlanan işçiler ve gruplar daha sonrasında yürüyüşün toplanma yeri olan İstasyon Mahallesi'ne geldi. Öğlen saatlerinde başlayan yürüyüşte binlerce vatandaş, ellerinde pankartlarla ve sloganlar atarak yürüyüşe başladı. Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam etti. Meydandaki etkinlikler KESK, DİSK ve TÜRK-İŞ şube başkanlarının ortak açıklamasıyla başladı. Halk müzikleri eşliğinde halay çekildikten sonra 1 Mayıs etkinlikleri olaysız bir şekilde sona erdi. - SAMSUN