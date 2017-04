Samsun Çılgın Sedat Fonksiyonel Burun Estetiği Ameliyatı Oldu

Samsun'a gelen sanatçı "Çılgın Sedat' olarak bilinen Sedat Kapurtu Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş tarafından fonksiyonel burun estetiği yapıldı. Sedat Kapurtu, burnundaki problem nedeniyle zaman zaman nefes darlığı yaşadığını belirterek bu ameliyatla hem bu sorunun giderildiği hem de burnundaki kemer ve burun ucundaki düşüklüğe müdahale edildiğini söyledi.



Samsun'da Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş tarafından Ünlü sanatçı Sedat Karput'u geçen Cuma günü fonksiyonel burun estetiği ameliyatı yapıldı. Bugün düzenlenen basın toplantısı ile sanatçı, kameraların karşısına çıktı. Uzun yıllardır bir yaptığını söyleyen Sedat Karputu, "İyi bir sporcuyum. 8 yaşında bir ameliyat geçirdim. Bademciğim ve burnumdaki geniz etim alındı fakat yıllar sonra gençlik dönemlerinden sonra ara ara bir nefes darlığım minik minik vardı. Çözemediğim bir şeydi ve hep bunu ihmal ettim. Yarışmada yarışırken de futbol oynarken de böyle tıkanmalarım olurdu. Yarışmada bir kaç yarışta da bunu hissettim. Gelir gelmez Hayati hocamla buluştuk dedi ki 'Bunun kaçarı yok bunun. Seni Samsun'a götüreceğim. Hem kemiğin ile alakalı bir şey yapacağım hem de burnunda bir kemer vardı çıkıntı hem de burun ucum aşağıya doğru inmeye başlamış bunlara da dokunmam lazım' Bir taşla üç kuş vurdu. Şu an gayet iyiyim" dedi.



Sedat Karputu, yıllardır tanıdığını ve burnundaki sorunu bildiğini söyleyen Doç.Dr. Hayati Akbaş "Kendisine dedim ki yaşın genç daha erken şu an bazı şeyleri hissetmiyorsun ama zaman içerisinde hepimiz yaşlanıyoruz. Yaşlandıkça sıkıntılarımız şikayetlerimiz daha da artacak.Nefesle ilgili sıkıntılarımız biraz daha artacak burun ucu düşecek. Sedat'ta burunda solunumu engelleyen kemik eğriliği vardı. Aynı zamanda burnun üzerinde biraz kemer vardı birde ucu bir miktar aşağı doğru düşüktü. Solunuma yönelik bir müdahale yaparken estetik görsele yönelik müdahaleyi ben birleştirmiş oldum. İkisini bir arada yapmış oldum. Buna biz fonksiyonel burun estetiği diyoruz. Hem fonksiyon hem de görselliğe yönelik bir müdahale oldu. Şu an durumu gayet iyi" şeklinde konuştu.