Samsun Çarşamba Havalimanı 2016 Yılı Verileri

Vali İbrahim Şahin, Çarşamba Havalimanı'nı 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla yaklaşık 1 milyon 800 bin kişinin kullandığını bildirdi.



Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından açıklanan 2016 yılı Aralık ayı havalimanı istatistiklerini değerlendirdi.





Şahin, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 artışla 1 milyon 792 bin 438 yolcu, hizmet verilen uçak trafiğinin yüzde 18 artışla 20 bin 168'e, yük trafiğinin ise yüzde 3 artışla 16 bin 101 tona ulaştığını kaydetti.



Havalimanın 2016 Aralık ayında ise iç hat yolcu trafiğinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 133 bine ulaştığını belirten Şahin, şunları aktardı:



"Dış hatlar yüzde 94 artışla 4 bin 310, toplamda ise yüzde 5 artışla 137 bin 597 oldu. İç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18 artışla 1 bin 566'ya ulaştı. Dış hatlar uçak trafiği 48 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 18 artışla 1 bin 614'e ulaştı. Yük trafiği ise toplamda 799 ton olarak gerçekleşti."Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan karşılıklı olarak İstanbul ve Ankara'ya haftanın her günü, hafta içi 5 gün İzmir'e, çarşamba ve cuma günleri Antalya'ya direk uçuşlar yapıldığını vurgulayan Şahin, çarşamba günleri ayrıca Almanya'ya direk uçuş yapıldığını ifade etti.



Şahin, Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan, İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen ile Ankara Esenboğa havalimanlarından bağlantılı olarak yurt içinde her noktaya, yurt dışında ise birçok noktaya uçuşlar yapılabildiğini vurguladı.