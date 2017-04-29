Samsun Cami Inşaatı Çöktü 3 Işçi Hayatını Kaybetti-1

Samsun Cami inşaatı çöktü 3 işçi hayatını kaybetti-1(Tür: Yurt)

Samsun Cami inşaatı çöktü 3 işçi hayatını kaybetti-1

(Tür: Yurt)

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Samsun, İşçi, İnşaat