Samsun Çaldıkları Kasayı Içindeki 180 Bin Lirayı Alıp Yaktılar

Çaldıkları kasayı içindeki 180 bin lirayı alıp yaktılar



Güvenlik kamerası görüntü



SAMSUN'da girdikleri işyerinden içinde 180 bin lira bulunan çelik kasayı çalan üç şüpheli, güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenen kaçtıkları aracın takibi ile yakalandı.



Samsun'da, hırsızlık suçundan sabıkaları bulunan Menderes K. (49), Okan E. (33) ve İmdat Ş. (49) kiraladıkları hafif ticari araç ile Çarşamba İlçesi Çay Mahallesi'nde bulunan Sadık İnan'a ait İnan Tarım İşletmeleri'nin önüne geldi. Gece karanlığında şüpheliler, işyerinin kepenk kilidini kırıp içeri girdi. İçinde 180 bin lira bulunan çelik kasayı araca yükleyen şüpheliler olay yerinden kaçtı. İşyeri sahibinin şikayetinin ardından harekete geçen Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ile Çarşamba İlçe Emniylet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, işyerinin güvenlik kamerasının yanı sıra çevrede bulunan ev ve işyerlerininde güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



İÇİNİ BOŞATTIKLARI ÇELİK KASAYI YAKTILAR



Polis, çalınan çelik kasayı Salıpazarı İlçesi'nde Sarıhasan Köyü mevkiinde içi boş ve yakılmış halde buldu. Güvenlik kamerası görüntülerinden aracın plakasını belirleyen polis, İstanbul yönüne gittiklerini belirleyip takibe aldı. Yaplan takibin ardından şüpheliler Çorum'un Osmancık İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise kasadaki paranın yanı sıra murç, balyoz, eldiven ve levye ele geçirildi.



Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen ve buradaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün Çarşamba İlçe Adliyesi'ne sevk edildi. Üç şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı