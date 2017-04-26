Samsun Bylock Kullanan Üç Polis Adliyeye Sevk Edildi

ByLock kullanan üç polis adliyeye sevk edildi



SAMSUN'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 3 polis, bugün adliyeye sevk edildi.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki gün önce İlkadım ve Canik ilçelerinde FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında iddiaya göre daha önce Aydın'da görev yaparken resen emekli edilen 2. sınıf Emniyet Müdürü Ahmet G. (49) ile mesleklerinden ihraç edilen polis memurları Ertan B. ve Hüseyin T. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere el kondu. Üç şüphelinin de ByLock kullandıkları belirlendi.



Emniyet Müdürlüğü'nde 2 gün süren sorguları tamamlanan üç şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.