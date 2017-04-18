Samsun Bir Kişiyi Tabancayla, Bir Kişiyi de Darp Sonucu Başından Yaralayan Şüpheli Kaçtı

Bir kişiyi tabancayla, bir kişiyi de darp sonucu başından yaralayan şüpheli kaçtı



SAMSUN'da "Beni S.E. gönderdi" diyerek belindeki tabancayı çıkartıp 56 yaşındaki Şaban Kahya'yı sol bacağından, 41 yaşındaki Nevzat İpek'i de demirle vurup başından yaraladıktan sonra kaçan O.P.'nin yakalanması için polis soruşturma başlattı.



Olay bugün Samsun'un İlkadım İlçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre arkadaşına ait oto yıkama dükkanında bir süre onun yerine bekleyen Nevzat İpek, buraya gelen O.P.'nin "Beni S.E gönderdi" dedikten sonra işyerinde misafir olarak bulunan Şaban Kahya'ya tabancayla ateş edip sol bacağından yaraladı. Ardından da Nevzat İpek'i de kafasına demirle vurup yaraladıktan sonra geldiği otomobile binerek olay yerinden kaçtı.



İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yaralılardan Şaban Kahya'nın bacağına isabet eden merminin damarına isabet etmesi nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.