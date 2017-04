Samsun Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Adamı Partiden At

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Adamı partiden at



BAŞBAKAN Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 'Diyelim ki 'evet' çıktı, kimse heveslenmesin. Sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz? diyen CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt için CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Karadeniz burası hadi gel dök bakalım. Böylesine densizlik olur mu? Böylesine terbiyesizlik olur mu? Böylesine edepsizlik olur mu? Otur oturduğun yerde. Terbiyeni takın. Milletten özür dile. Milletin karşısına öyle çıkma. Sayın Kılıçdaroğlu, 'evet kötü söylemiş' dedi. Gereğini yap. Adamı partiden at" dedi.



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Sinop'un Boyabat ilçesi'nde ki programının ardından partisinin Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlediği mini mitinge katıldı. Belediye önünde parti otobüsünün üstünde partililere seslenen Kurtulmuş, 'Diyelim ki 'evet' çıktı, kimse heveslenmesin. Sizi de sizin yedi göbek sülalenizi de bütün emperyalistleri de yine İzmir'den denize dökeriz? diyen CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt için CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Karadeniz burası hadi gel dök bakalım. Böylesine densizlik olur mu? Böylesine terbiyesizlik olur mu? Böylesine edepsizlik olur mu? Otur oturduğun yerde. Terbiyeni takın. Milletten özür dile. Milletin karşısına öyle çıkma. Sayın Kılıçdaroğlu, 'evet kötü söylemiş' dedi. Gereğini yap. Adamı partiden at. Ne yazıktır ki siyasi manipülasyon olsun diye, 'hayır' oyları 3 tane 5 tane artsın diye bu milletin 'evet' diyecek insanlarını denize dökmekten bahsetmek edepsizliklerin, terbiyesizliklerin en büyüğüdür. Şiddetle kınıyoruz ve CHP'nin gereğini yapmasını bekliyoruz" dedi.



Kılıçdaroğlu'nun partisinden birisinin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturacağına inanmadığını onun için konuştuğunu söyleyen Kurtulmuş, "Sayın Kılıçdaroğlu şöyle hesap ediyor. 'Nasılsa biz artık Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiç kimse bu memlekette Cumhurbaşkanı olmaz. Nasılsa Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olur. Tayyip Erdoğan'dan sonra da onun benzeri birileri gelir Cumhurbaşkanı olur' diyor. Yani adamcağız hiç bir şekilde o koltukta kendilerinden birisinin oturacağına inanmıyor. Onun için konuşuyor. ya sen 5+5 etti 10 yıl. Bir yıl önceye aldı 9 yıl. İki yılda ordan 11 yıl. Yeniden Tayyip Erdoğan, 5+5 yıl diye hesap edeceğine sende parti değil misin? Sende o partinin genel başkanı değil misin? Hani abiyane olarak bir laf var. 'Haset etme ne olur. Çağış, çabala seninde olur. Sende çalış, çabala milletin karşısına çık sen Cumhurbaşkanı ol" diye konuştu.



Kurtulmuş konuşmasının ardından karayoluyla Ordu'ya gitmek için ilçeden ayrıldı