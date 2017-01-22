Samsun Balkan Türkleri Platformu "Tiritte" Buluştu

Samsun Balkan Türkleri Platformu üyeleri, Havzalı mübadil mahallelerin muhtarları Havza'da tirit gecesinde bir araya geldi.



Derecik Mahallesi Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Emin Sipahi, özel bir tesiste düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Samsun Balkan Türkleri Platformunun amacının Samsun ve ilçelerinde kurulan mübadil derneklerini bir çatı altında toplamak olduğunu belirtti.



Sipahi, "Amacımız mübadiller arasında birlik ve beraberliği sağlamak ve kültürel dejenerasyonunun önüne geçmek. Bunu büyük ölçüde başardık." dedi.



Havza Kayabaşı Mahallesi Muhtarı Bekir Erden ise, "Mübadil dostlarımızla bir arada olmak güzel. Kültürümüze sahip çıkmak için ve her zaman mübadil kardeşlerimizle ortak hareket etmek adına bu oluşumun içinde olmak bize gurur verir." diye konuştu.



Birlikte tirit yenilen, sohbet edilen programa, eski Havza Kaymakamı Alper Tanrısever, Havza Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, Samsun Balkan Türkleri Platformu üyesi dernek başkanları, Havza ve Vezirköprü mübadil mahallelerinin muhtarları katıldılar.