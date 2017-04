Samsun Bakan Kılıç, Oyunu Attı, Almanya'ya Sert Çıktı

Bakan Kılıç, oyunu attı, Almanya'ya sert çıktı



REFERANDUMDA oyunu Samsun'da kullanan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya'da Münih-Bavyera Opera binasının çatısına asılan 'Hayır' bayraklarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Avrupa'dan bugün gelen bazı görüntüler bizi gerçekten üzdü. Özellikle Almanya'dan gelen bir görüntü var ki gerçekten yani Bavyera'da ki o yapılan tabiri caizse ahlaksızlık diyeceğim. Bunu yapanların biran önce açıklamasını yapması ve neden yapıldığını? Kimin yaptığı bulunması gerekir" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, ilk olarak halk oylamasında ki oy kullanma işlemini Samsun'un İlkadım İlçesi'nde ki Ataköy İlyas Kılıç İlkokulu'na geldi. Protokol üyeleri ve mahalle sakinleri tarafından karşılanan Bakan Kılıç, daha sonra oy kullanacağı 2033 nolu sandığın bulunduğu sınıfa geldi. Sınıfta sıra bekleyen Bakan Kılıç daha sonra oyunu kullanarak eşi Eda Kılıç ile birlikte sandığa attı. Bir süre okulda vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kılıç, okul çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Almanya'da Münih-Bavyera Opera binasının çatısına asılan 'Hayır' bayraklarıyla ilgili açıklama yapan Bakan Kılıç, "Avrupa'dan bugün gelen bazı görüntüler bizi gerçekten üzdü. Özellikle Almanya'dan gelen bir görüntü var ki gerçekten yani Bavyera'da ki o yapılan tabiri caizse ahlaksızlık diyeceğim. Bununla alakalı olarakta herhalde biz artık şu gün bir bitsin ondan sonra gerekli açıklamaları yapacağız ama bunlar açık ve seçik olarak yanlış işlerdir. Bunu yapanların bir an önce açıklamasını yapması ve neden yapıldığını? Kimin yaptığı bulunması gerekir. Ben ülkemizin ve milletimizin için bölgemiz için bereketli olmasını diliyorum. İyi bir sonuç olacağına inanıyoruz. Milletimize her zaman güvendik. Milletimizin emri ne olursa, bizden neyi beklerse onu yapmaya da devam edeceğiz. İnşallah halk oylaması sürecinden sonrada durmayacağız, yürümeyeceğiz koşacağız" dedi.



BİZ MİLLETİMİZE GÜVENİYORUZ



Halk oylamasıyla ilgilide kısa konuşma yapan Bakan Kılıç, "Biz milletimize güveniyoruz. Biz milletimize inanıyoruz. Bu milletin her bir ferdinin fikri bizim için değerlidir. Bu doğrultuda da ülkemizin geleceği için en doğru kararı milletimizin vereceğini biliyoruz. Biz şu an itibariyle artık kararında sözünde millette olduğunu bilenlerdeniz. İnşallah ülkemizin geleceği için milletimiz en doğru kararı verecektir" diye konuştu.



Bakan Kılıç konuşmasının ardından okul içerisinde bulunan halı saha da kaleye şut çekti. Kılıç daha sonra çeşitli programlara katılmak üzere okuldan ayrıldı.