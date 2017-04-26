Samsun Afad'dan 12 Saatlik Deprem Tatbikatı

SAMSUN İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından senaryo gereği Türkmenistan'ın güneyinde meydana gelen, merkez üssü ve çevre illerde toplam 150 bin kişinin etkilendiği deprem tatbikatı yapıldı.



Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından olası deprem durumanda yardım talep eden ülkeye gerekli destek ve yardımın yapılmasını içeren tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği saat 20.00'de Türkmenistan'ın güneyinde meydana gelen depremle merkez üssü ve çevre illerde toplam 150 bin kişi etkilendi.Türkmenistan'ın Türkiye'den yardım talebi üzerine Başbakanlık Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca Samsun AFAD Müdürlüğü görevlendirildi. Samsun AFAD Yönetimi Merkezi tarafından tüm personel aranarak toplanma emri verildi. Bunun üzerine merkeze gelen personelin çalışmasıyla senaryo gereği Türkmenistan'a kargo uçağıyla gidecek 18 araç ile 70 personel hazırlıklarını tamamladıktan sonra 00.10'da çıkış yapıldı. Aşkabat Uluslararası Havaalimanı'na indiği varsayılan kurtarma ekibi, ülkeye gelecek diğer kurtarma ekiplerinin de koordinasyonunu sağladı. Yaklaşık 12 saat süren tatbikat, başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.



Tatbikata, Samsun AFAD'ın 70 personel ve 18 aracı ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ise 9 personel ve 4 araç ile katıldı.



- Samsun