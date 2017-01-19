Samsun 17 Yaşında Seken Kurşunla Ölen Genç Toprağa Verildi

Istanbul'un Silivri İlçesi'nde önceki gün iş adamı Murat Küpeli'ye düzenlenen silahlı saldırıda seken kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi 17 yaşındaki Berkan Ateş, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'da işadamı Murat Küpeli'ye düzenlenen silahlı saldırıda seken kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Berkan Ateş'in cenazesi memleketi Samsun'a getirildi. Bugün ilk olarak Samsun'un Tekkeköy İlçesi'nde bulunan Balcalı Mahallesi'nde ki baba evinde helallik alındı. Berkan Ateş'in naaşı daha sonra cenaze töreni için Güzelyurt Mahallesi Camii'nde getirildi. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ın da katıldığı cenaze törenin de inşaatlarda çalışan baba 47 yaşındaki Hayati Ateş, ayata durmakta güçlük çekti. Yeğeni Berkan Ateş'in kaza kurşununa gittiğini söyleyen amca Yaşar Ateş, "Olay yeğenimin iki kurşunun arasında kalmasıyla gerçekleşti. Yeğenim, kaza kurşununa kurban gitti. Bunu yapanlar cezalarını çekecekler" dedi.



Berkan Ateş öğle namazı sonrasında Güzelyurt Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Balcalı Mahallesi Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.