Samsat'ta Yetim Depremzedelere Hediye

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde geçtiğimiz ay meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen ve halen yaşamını çadırlarda sürdüren yetim çocuklara hediye dağıtıldı.



Adıyaman Valisi Abdullah Erin'in eşi Gülhan Erin, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'un eşi Ünzile Atasoy, Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya'nın eşi Gökçan Kaya ve Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım'ın eşi Belgin Yıldırım ile birlikte Samsat ilçe merkezi ve bazı köylerde yetim çocuklara yatak, ranza ile çeşitli giyim malzemeleri dağıttı. Kahta Kadın ve Çocuk Hakları Derneğinin organizesinde gerçekleşen dağıtımda Gülhan Erin, çadırlarda yaşayan hanımlarla görüşüp, depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Erin, küçük çocuklar başta olmak üzere depremzede aileler ile yakından ilgilendi.



Dernek Başkanı Emine Kardeş, Yardımcısı Nursel Aydın ve Genel Sekreter Pınar Eritay ile birlikte deprem bölgesini sık sık ziyaret ettiklerini belirterek, alanda yaptıkları çalışmalar ile ihtiyaç ve sorunların yerinde tespit edildiğini söyledi. Kardeş, destekleri nedeniyle protokol eşlerine teşekkür etti. - ADIYAMAN