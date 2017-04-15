Samsat'ta Konteynerlerin Kurulmasına Başlandı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yaklaşık 1,5 ay önce meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede konteynerlerin kurulmasına başlandı.



İlçe merkezinde 6 ayrı noktada kurulacak yaklaşık bin 570 konteynerin yerlerinin hazırlanması, içme suyu, kanalizasyon, elektrik şebekesi ve sıhhi tesisat işleri yapılıyor.



Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 Mart'taki depremin ardından ilk gece Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından gönderilen çadırları ilçe merkezi ve köylerdeki vatandaşa ulaştırdıklarını söyledi.



Vatandaşın barınma ihtiyacını karşıladıklarını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:



"Depremin üzerinden 1,5 ay gibi bir süre geçti. Bu sürede depremzedelerimiz çadırlarına geçti. Dün itibarıyla AFAD'ın gönderdiği konteynerlerimiz ilçemize geldi. Şu anda 22 konteyner geldi. Bugün akşama kadar 40-45 konteynerin ilçemize gelmesini bekliyoruz. Her geçen gün konteynerlerin hızlı bir şekilde gelmesine devam edilecek. İlçe merkezimize 810 civarında konteynerimiz gelecek. Köylerle birlikte toplamda bin 570 civarında konteynerimiz intikal edecek. Çadırlardan sonra vatandaşımızın daha huzurlu olacağı, içerisinde duş ve lavabosu ve 2 odası bulunan konteynerleri vatandaşın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşayacağız."



Hasarlı evler yıkılıyor



Hasarlı evlerin yıkımına da başlandığını dile getiren Yusuf Yıldırım, "Samsatlıların rahat bir nefes alması için yeni evlerine kavuşacakları günü bekliyoruz." dedi.



Depremzede Yasemin Alıcı da konteynerlerin gelmesi nedeniyle sevindiklerini dile getirdi.



Konteynerlerin biraz küçük olduğunu ifade eden Alıcı, "7-8 nüfuslu bir aile için bu konteynerler küçük gelecek, ancak çadır hayatı tabii ki zor. En azından konteynerde mutfağımız ve lavabomuz olacak." ifadelerini kullandı.



Gülsüm Parlak da konteynerlerin gelmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Allah razı olsun. Biz daha büyük düşünüyorduk. İnşallah daha büyükleri gelir." diye konuştu.