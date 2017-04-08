Samsat'ta 3.5 Büyüklüğünde Deprem

ADIYAMAN'ın Samsat İlçesi'nde, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Samsat İlçesi'ne bağlı Kırmacık Köyü olarak saptadığı deprem, saat 18.22'de meydana geldi. Yerin 18.3 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.



Deprem, can ve mal kaybına yol açmadı. - Adıyaman