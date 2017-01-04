Samsat Kaymakamı Yıldırım'dan Öğrencilere Nasihat

Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım, kendisini ziyaret eden öğrencilere ders çalışma taktikleri vererek, nasihatlerde bulundu.



Samsat Uzuntepe İlk ve Ortaokulu Müdürü Mazhar Aktaş bazı öğretmen ve öğrencilerle birlikte yeni göreve başlayan Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olması temennisinde bulundu.



Öğrenciler ile sohbet eden Kaymakam Yıldırım, eğitimde hedef belirlemenin ve belirlenen hedefe odaklanmanın önemine vurgu yaparak, hedefi olan öğrencinin çok çalışmak zorunda olduğunu, bu anlamda azim ve kararlılıktan vazgeçmemesi gerektiğini belirtti.



Kaymakam Yıldırım, "İnsanların yüz yüze iletişimden giderek uzaklaştığı günümüzde eğitim, geleceğin inşasında önemli bir rol oynayacaktır. İnsani değerlerin kaybolmaması için bireyin bol bol kitap okuması zarurettir. Çağımızda normal öğrenci olmayı kabullenmek başarısızlığın ana kaynağıdır. Öğrencinin hedefini çok iyi belirlemesi, bu hedefe odaklanarak çok çalışması ve gerektiğinde fedakarlık yapması gerekiyor. Eğitimcilerin ise öğrencilerini çok iyi tanıyarak amaç, hedef ve performans göstergelerini iyi tahlil etmesi ve öğrencisini motive etmesi gerekiyor. İdare olarak bizler de ilçemizde eğitim kalitesinin arttırılması için elimizdeki bütün imkanları kullanacağız. Yeter ki, öğrencilerimiz azmetsin ve çalışsınlar" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN