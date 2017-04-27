Samsat İlçesinde 3.7 Büyüklüğünde Deprem

Merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, saat 12.51' de merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adıyaman merkez ve Kahta ilçesinde hissedildi. İlk bilgileri göre, depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi. - ADIYAMAN