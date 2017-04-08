Samsat İlçesi 3.5 ile Sallandı

Merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, merkez üssü Samsat ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 18.22'de yerin 13.4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adıyaman merkezde de hissedildi.



Depremde can ve mal kaybı olmadığı öğrenilirken, Samsat ilçesinde 2 Mart tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede artçı sarsıntılar devam ediyor. - ADIYAMAN