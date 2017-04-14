Samsat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne Atama Yapıldı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne Mehmet Yelken atandı.



Adıyaman Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünde görevli iken Samsat Gençlik ve Spor İlçe Müdürü olarak atanan Mehmet Yelken Samsat ilçesindeki görevine başladı.



Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Yelken, memleketi olan Samsat ilçesine atanmış olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, Samsat ilçesine hizmet etmekten büyük onur duyacağını kaydetti.



Yelken, "Samsat ilçesinde spora karşı bir eğilim var. Ancak bunu planlı ve programlı bir şekilde yaparak bir kültür ve yaşam biçimi olarak geliştirmek, gençler ve çocuklar arasında spor kültürünü yaygınlaştırmak istiyoruz. Futbolun dışında su ve bazı hava sporları, atletizm güreş, taekwondo, kickboks gibi alanlara da gençlerimizi kanalize etmek istiyoruz. Bu alanlarda çeşitli yarışlar, turnuvalar yapmayı planlıyoruz. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve spor yaparak birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Sporun dışında da Samsat ilçemizin sosyal ve kültürel gelişimi için projeler üretmek ve uygulamak istiyorum" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN