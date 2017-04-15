Samsat'a Konteyner Kent Kuruluyor
1,5 ay önce 5,5 büyüklüğündeki depremle sarsılan Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bin 570 konteynerin kurulmasına başlandı.
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