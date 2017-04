Şampiyonun Hedefi Sırbistan'da da Altın

HALİL İBRAHİM AVŞAR - Milli güreşçi Soner Demirtaş, Avrupa şampiyonu unvanını korumak için mindere çıkacak.



Geçen yıl Letonya'nın başkenti Riga'da Avrupa şampiyonu olan Soner, Sırbistan'da unvan mücadelesi verecek.



Novi Sad kentinde 2-7 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 74 kiloda mindere çıkacak Soner, yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini söyledi.



Milli güreşçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bronz madalya kazandığı 2016 Rio Olimpiyatları'nın ardından ilk ciddi sınavı Avrupa Şampiyonası'nda vereceklerine dikkati çekti.



Geçen seneyi iyi şekilde kapattığını vurgulayan Soner, "İnşallah, geçen senenin devamı olur. Umarım bu sene de iyi sonuçlarla şampiyonaları kapatırız. Ülkemize güzel madalyalar kazandırır, sevinçler yaşatırız." diye konuştu.



Soner Demirtaş, Avrupa Şampiyonalarındaki yükselen performansına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:



"Katıldığım ilk Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü, bir sonrakinde ikinci oldum. Geçen sene de şampiyon oldum. Sürekli yükselen bir performans grafiğim var. Tabii ki geçen senenin şampiyonu olarak bu sene de hedefim altın madalya. Beklentiler de bu yönde. Zaten olimpiyat madalyalı güreşçi olduğum için favori isimlerden biriyim. İnşallah, kaza bela olmaz ve kariyerime bir Avrupa şampiyonluğu daha eklerim."



"İkincilik, üçüncülük bize yetmiyor"



Güreşin Türk sporunun lokomotifi olduğunu vurgulayan Soner, beklentilerin her zaman yüksek olmasının üzerlerinde psikolojik bir baskı oluşturabildiğini dile getirdi.



Olimpiyatlarda güreş müsabakaları başlayıncaya kadar kimsenin altın madalyadan söz etmediğine işaret eden milli sporcu, "Güreşte hedefler her zaman yüksek. İkincilik, üçüncülük bize yetmiyor. Bunu ülkemiz başarı olarak saymıyor. Bizden her zaman altın madalya, şampiyonluk bekliyorlar. Bu durum bize ayrı bir gurur da veriyor. Bize ne kadar değer verdiklerini, sevdiklerini gösteriyor. İnşallah, onların beklentilerini boşa çıkartmayız ve Sırbistan'an altın madalyalarla döneriz." değerlendirmesinde bulundu.



"Türk güreşi 2020'de daha iyi olacak"



2016 Rio Olimpiyatları'nda güreşte elde edilen başarılara dikkati çeken Soner, 2020 Tokyo Olimpiyatları ile ilgili de umutlu konuştu.



Soner Demirtaş, Serbest Güreş Milli Takımı'nın kadrosunda 3 olimpiyat madalyalı sporcunun bulunduğunu hatırlatarak, "Serbest güreşte 25-26 yaş aralığında bir jenerasyon var. Bu jenerasyon 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da aday." diye görüşlerini aktardı.



Serbest güreşte alttan yetenekli sporcuların geldiğine değinen Soner, "Süleyman Atlı 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu. Türk güreşi 2020'de daha iyi olacak. İnşallah, bu beklentimde yanılmam." ifadelerini kullandı.



"Bu bir bayrak süreci." diyen Soner Demirtaş, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bugün bizler varız, yarın bizden sonra gelen genç kardeşlerimiz olacak. 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 3 kardeşimiz altın madalya kazandı. İsimler gelip geçici, önemli olan bayrağımızın dalgalandırılması, İstiklal Marşımızın okutulması. Bunun için de Sırbistan'da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."