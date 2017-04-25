Şampiyonluk Yarışındaki Başakşehir'in Neredeyse Oynatacak Futbolcusu Kalmadı

Rizespor maçı sonrasında basın mensuplarına saldıran Başakşehirli futbolculardan Yalçın Ayhan, Ufuk Ceylan Volkan Babacan ve taraftarla tartışma yaşayan Emre Belözoğlu tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Bununla birlikte Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan yaşanan vahim olay sebebiyle kadro dışı kaldı.

Tüm bu gelişmelerin ardından Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe ile oynanacak Türkiye Kupası maçı ve Beşiktaş'la oynanacak lig maçı öncesinde kara kara düşünüyor.

7 EKSİK VAR

İşte Başakşehir'in F.Bahçe maçı öncesi eksikleri;

Emre Belözoğlu (Tedbirli)

Yalçın Ayhan (Tedbirli)

Ufuk Ceylan (Tedbirli)

Volkan Babacan (Tedbirli)

Bekir İrtegün (Sakat)

Egemen Korkmaz (Sakat)

Öte yandan Epureanu da ligde oynanacak Beşiktaş maçında cezalı durumda yer alıyor.