Şampiyonluk Yarışında Son 6 Hafta

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın geride kalmasının ardından şampiyonluk yarışında son 6 haftaya girildi. Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkaran Beşiktaş, kupaya en yakın takım olarak gözüküyor.



Süper Lig'de son 6 haftaya 64 puanla lider giren Beşiktaş'ı, 7 puan gerisinde Medipol Başakşehir takip ediyor. Fenerbahçe 53 puanla 3. sırada yer alırken, Galatasaray ise 49 puanla 4. sırada bulunuyor. Rakipleriyle farkı her geçen gün biraz daha aşan Kartal, şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyor.



BEŞİKTAŞ ZİRVEDE TEK BAŞINA



Geride kalan 28 haftada 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu elde ettiği 64 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, önümüzdeki 2 hafta kader maçlarına çıkacak. İlk olarak 29. haftada en yakın takipçisi Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan Kara Kartal, bir sonraki hafta ise ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, bu iki karşılaşmadan en az kayıpla çıkarak sezon sonu kupaya uzanma adına büyük bir adım atmak istiyor. Bunun yanında siyah-beyazlılar Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarından 6 puan çıkarır, Başakşehir'de önümüzdeki iki haftayı puansız kapatırsa fark 13'e çıkacak ve Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.



Beşiktaş, son 6 haftada sırasıyla şu takımlarla karşılaşacak:



Medipol Başakşehir (D)



Fenerbahçe



Bursaspor (D)



Kasımpaşa



Gaziantepspor



Osmanlıspor (D)



BAŞAKŞEHİR ZORA SOKTU



Beşiktaş'ın 7 puan gerisinde 57 puanla takibini sürdüren Medipol Başakşehir, son haftalarda gösterdiği inişli çıkışlı performansla şampiyonluk yarışından uzaklaşmış gibi görünüyor. Önümüzdeki hafta lider Beşiktaş'ı ağırlayacak olan turuncu-lacivertliler, rakibini yenerek puan farkını azaltmanın peşinde. Olası bir puan kaybında ise Başakşehir cephesi için umutlar iyice tükenecek.



Medipol Başakşehir son 6 haftada sırasıyla şu takımlarla karşılaşacak:



Beşiktaş



Antalyaspor (D)



Gençlerbirliği



Trabzonspor (D)



Adanaspor



Kayserispor (D)



FENERBAHÇE'DE HEDEF İKİNCİLİK



Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkaran Kanarya'da moraller yüksek. 29. hafta maçında evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek bir sonraki hafta Beşiktaş deplasmanına avantajlı gitmek istiyor. Bu sezon oldukça eleştirilmesine rağmen ikinci sıradaki Başakşehir'in 4 puan gerisinde bulunan Advocaat'ın takımı, son haftalardaki yükselişini sürdürüp ikincilik koltuğuna oturmak istiyor.



Fenerbahçe son 6 haftada sırasıyla şu takımlarla karşılaşacak:



Çaykur Rizespor



Beşiktaş (D)



Antalyaspor



Gençlerbirliği (D)



Trabzonspor



Adanaspor (D)



GALATASARAY, AVRUPA KUPALARI'NA KATILMANIN PEŞİNDE



Türk Telekom Arena'da ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak 3. sıradan uzaklaşan ve taraftarıyla arasını açan Galatasaray'ı bekleyen bir başka tehlike ise Avrupa Kupaları'na gidememek. 5. sıradaki Trabzonspor ile arasında sadece 2 puan bulunan Aslan, yaşayacağı herhangi bir puan kaybında yerini bordo-mavililere kaptırabilir ve kötü geçirdiği sezonda Avrupa'ya da gidemeyebilir.



Galatasaray son 6 haftada sırasıyla şu takımlarla karşılaşacak:



Bursaspor (D)



Kasımpaşa



Gaziantepspor (D)



Osmanlıspor



Aytemiz Alanyaspor (D)



Konyaspor



(Uygar Aydın / İHA)