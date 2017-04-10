Şampiyonluk ve Evlilik Sevinci Bir Arada

Antalya Süper Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Manavgat Belediyespor'un, şampiyonluk kutlamalarında kaleci Uğurcan Kadir Mutlu'nun sürpriz evlilik teklifi yaptı. Neye uğradığını şaşıran gelin adayı Arife Buse Koç'un teklife evet demesi ise coşkuyu ikiye katladı.



26 hafta süren Antalya Süper Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Manavgat Belediyespor'da kutlamalar coşkuyla yapıldı. Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) Finike Belediyespor'u 6-0 lık skorla yenerek adını şampiyonluğa yazdıran Manavgat Belediyesor, şampiyonluğunu evlilikle taçlandırdı.



Coşku 'evet' ile ikiye katlandı



Atatürk Kültür Merkezi önünde yapılan şampiyonluk kutlamaları esnasında futbolcular ve taraftarlar çember yaparak kaleci Uğurcan Kadir Mutlu ve kız arkadaşı Arife Buse Koç'u aralarına aldılar. Evlilik teklifi sırasında kısa bir süre şaşkınlık yaşayan Arife Buse Koç, diz çökerek evlenme teklifinden bulunan şampiyon kalecinin teklifine evet dedi. Alkışlar arasında yüzüğü takan Kadir Mutlu, uzun süre takım arkadaşlarıyla ve taraftarlarla oyun havası oynadı. Hem şampiyonluğu kutlayan hem de evliliğe ilk adımı atan genç çift, hayatlarının en mutlu günlerinden birini yaşadığını ifade etti.



"Kız arkadaşıma güzel bir sürpriz yapmak istedim"



Manavgat Belediyespor'lu Kaleci Mutlu, "Manavgat Belediyespor'umuzu şampiyonluğa taşıdıktan sonra taraftarlarımız ve takım arkadaşlarımızla birlikte kız arkadaşıma güzel bir sürpriz yapmak istedim. Böylesine güzel bir günde bu güzel kararı almanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. - ANTALYA