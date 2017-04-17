Şampiyonluk Oranları Güncellendi! Galatasaray ve Fenerbahçe Artık Yok!

İddaa Risk Yönetimi, Süper Lig'de oynanacak 28. hafta mücadeleleri öncesinde şampiyonluk oranlarını güncelledi.



İddaa Risk Yönetimi, Vodafone Arena'da Adanaspor ile karşılaşacak olan lider Beşiktaş'ın şampiyonluk oranını 1.05 olarak güncelledi. Siyah-Beyazlılar böylece şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda olmaya devam etti.



Diğer aday Başakşehir



Deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir'in şampiyonluk oranı ise 4.00 olarak gösterildi.



Galatasaray ve Fenerbahçe çıkarıldı!



Bu hafta Türk Telekom Arena'da karşılaşacak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ise şampiyonluk oranı verilmedi.



Kaynak: Fanatik