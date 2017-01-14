Şampiyonluk İçin Geri Dönüyorum

"Beşiktaş'a olan bağlılığım hiçbir zaman değişmedi. Çin'de oynarken bile arkadaşlarımla dialoğumu koparmadım. Çünkü ben Beşiktaşlı'yım... Benim için herşeyden önce Beşiktaş gelir"

"Geçen sezon şampiyonluk kupasını kaldıran oyuncular arasında yer alamadığım için çok üzülmüştüm. Şampiyonluk yaşamak için geri döndüm. Umarım bu sene şampiyon olan ekipte olacağım"

Siyah-Beyazlılar'dan geçen sezonun ara transfer döneminde Çin Ligi ekibi Hebei China Fortune'a 7 milyon Euro (28 milyon TL) karşılığında transfer olan Ersan Gülüm, Asya ekibinde tutunamadı... Kulübüyle çıktığı 24 karşılaşmada 2 gollük performans sergileyen 29 yaşındaki stoper, eşi Emel Gülüm'ün Çin'deki yaşantısından mutsuz olması sonrasında geri dönüş kararı aldı. Bu gelişmenin ardından Siyah-Beyazlılar'la temasa geçen milli futbolcu, Beşiktaş'tan olumlu yanıt aldı ve transfer büyük ölçüde tamamlandı. Başarılı futbolcu, Fanatik Gazetesi'ne yaptığı açıklamada sezonun ikinci yarısında Kara Kartal'da olacağını doğruladı.

'Git dediler gidiyorum gel dediler geliyorum'

Türkiye'ye geri döneceği için çok mutlu olduğunu söyleyen Ersan, "Geçen yıl yeni evlenmiştim. Kulüpten, 'Çin'den reddedemeyeceğimiz bir teklif geldi. Oraya gidiyorsun' dediler. Karşı çıkmadım ve gittim. Şimdi ise, 'Ersan Beşiktaş'a geri dönüyorsun' diyorlar. Ben de geri dönüyorum.... Beşiktaş'a olan bağlılığım hiçbir zaman değişmedi. Çin'de oynarken bile arkadaşlarımla dialoğumu koparmadım. Çünkü ben Beşiktaşlı'yım... Yarın git derlerse yine giderim. Benim için herşeyden önce Beşiktaş gelir" ifadelerini kullandı.

'Bu kez Gomez yok ama...'

Çin'de de olsa fırsat buldukça Beşiktaş'ın maçlarını takip ettiğini söyleyen yıldız isim, "Şenol Güneş hocamla yeniden çalışacağım için çok mutluyum. Çok kaliteli bir kadroya sahibiz. Mario Gomez ve Jose Sosa gibi önemli isimleri kaybettik ama hâlâ önemli futbolcularımız var. Son olarak Olcay Şahan Trabzonspor'la anlaştı. Futbolda bunlar var... Geçen sezonun yarısında takımdan ayrılmıştım. Şampiyonluk kupasını kaldıran oyuncular arasında yer alamadığım için çok üzülmüştüm. Şampiyonluk yaşamak için geri döndüm. Umarım bu sene şampiyon olan ekipte olacağım" diye konuştu.

Hebei bonservisiyle gönderiyor

Ersan Gülüm'ü ilk etapta 2 sezonluğuna kiralamayı planlayan Siyah-Beyazlılar, Hebei China Fortune'un, tecrübeli savunmacıyı göndermeye sıcak bakması sonrasında bonservis görüşmelerine başladı. Avustralya vatandaşı olması sebebiyle Çin'de yerli statüsünde oynayan Ersan'ı gönderip bu kontenjanı başka bir futbolcu için kullanmayı planlayan Fortune'un, 2 sezonluk maliyeti 7 milyon Euro'yu (28 milyon TL) bulan tecrübeli futbolcuyu düşük bir bedel karşılığında elinden çıkarmaya sıcak baktığı öğrenildi. Tarafların bu konudaki görüşmelerini sürdürdüğü ve resmi imzaların en yakın zaman içerisinde atılacağı bildirildi. Anlaşmanın sağlanmasının ardından Ersan'ın Kara Kartal'a seneliği 1.7 milyon Euro'dan (6.8 milyon TL) 4 yıllığına imza atması bekleniyor.