Şampiyonluğa Gidecek 8 Kulübü Balıklar Belirleyecek

TSSF Zıpkınla Balık Avı Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası Eleme Grubu yarışmalarının ilk ayağı, 21-22 Nisan'da Muğla'da yapılıyor. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek olan şampiyonluk eleme mücadelelerine Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden 13 spor kulübü katılacak.



22 Nisan Cumartesi günü 20 botla Muğla'nın Milas ilçesi Ören açıklarında başlayacak yarışmalarda sporcular 5 saat boyunca tüpsüz olarak birçok kez dalıp sualtında en yüksek puanı getirecek türlerde balıkları avlayarak, 7-8 Temmuz'da yapılacak Türkiye Şampiyonası finallerine gitmek için kıyasıya rekabet edecekler. "En usta avcı"nın şampiyon olacağı finallere, ilk eleme grubu yarışmalarına katılan 13 spor kulübünden en yüksek puanı alan 8 spor kulübü katılabilecek. Finallere gidecek diğer 8 spor kulübü ise, 5-6 Mayıs'ta İstanbul Tuzla'da yapılacak olan Karadeniz ve Marmara bölge takımlarının katılacağı eleme grubu ikinci ayak yarışmalarında belli olacak.



Yarışmalara katılacak spor kulüpleri ve sporcularına başarılar dileyen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, "Zıpkınla balık avı sporu, gerçekten zorluk derecesi çok yüksek bir spor. Kulüplerin puanlarını, sporcuların avlayacakları balık türleri ve miktarı belirleyecek. Sporcularımızın nefeslerinin güçlü, şanslarının bol olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN