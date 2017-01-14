Şampiyonlardan Başkan Tuna'ya Teşekkür Ziyareti

Sühendan Kürklü Ortaokulu öğrencileri Serbest Güreş dalındaki başarılarını Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ile paylaştı. Ankara Şampiyonasında isimlerini ikinci sıraya yazan sporcular, güreşe olan desteği nedeniyle madalya ve kupalarını Başkan Tuna'ya sundu.



2010 yılından itibaren her sene isimlerini Ankara Şampiyonası'nda ilk üçe yazdıran Sühendan Kürklü Ortaokulu öğrencileri bu sene de geleneği bozmadı. 73 puanla Serbest Güreş dalında Ankara ikinciliğini elde eden genç güreşçiler Sincan Belediyesi'ni ziyaret etti. Kupalarını da alarak Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Başkan Tuna'nın makamına giden sporcular, sevinçlerini belediye başkanlarıyla birlikte yaşadı. Bu başarıların tesadüfi olmadığını dile getiren Tuna "Genç sporcularımızın başarısını alkışlıyoruz. Sporda başarıyı yakalamak ve derece alabilmek herkese nasip olmaz. Bu, azim ve çalışmayla sağlanabilir. Başarılı sporcuların yetişmesinde büyük pay sahibi olan öğretmen ve velileri tebrik ediyorum. Bu gibi başarıların devam etmesi için bizler de elimizden gelen gayreti sürdürüyoruz" diye konuştu.



Öğrencilerden Türkiye şampiyonluğu sözü



Genç güreşçileri tek tek tebrik eden Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, öğrencilerden Türkiye şampiyonluğu sözü aldı. Başkan Tuna "Sporcularımız inşallah diğer turnuvalarda da bizi en güzel şekilde temsil ederek Sincanımızın adını başarılarla taçlandıracaklar. Bütün sporcularımızın başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Belediye olarak, imkanlarımız ölçüsünde genç sporcularımızın yanında olup, destek vereceğiz" şeklinde konuştu. - ANKARA