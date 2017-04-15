Şampiyonlardan Başkan Sözlü'ye Ziyaret

Adana Demirspor U-19 takımı, Başkan Sedat Sözlü'yü ziyaret etti.



19 maçta 17 galibiyet alıp 2 beraberlikle yenilgisiz şampiyon olan genç şimşekler, finalde de Adanaspor'u 1-0 yenerek Adana'nın şampiyonu oldu.



Teknik Direktör Arman Bozkaya yönetiminde çıktığı maçlarda şampiyonluk ipini göğüsleyen U-19 takımını kabul eden Adana Demirspor Kulüp Başkanı Sedat Sözlü, tebrik ederek Türkiye finallerinde başarılar diledi. Altyapıdan yetişecek olan genç oyuncuların gelecekte A takımın iskelet kadrosunu oluşturacağına inandığını belirten Sözlü, kendilerine sonuna kadar destek olacaklarını söyledi.



Adana Demirspor U-19 takımı Türkiye finallerine katılma hakkı kazanırken ellerinden geleni yapıp Adana'yı en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti. - ADANA