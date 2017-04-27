Şampiyonlara Final Öncesi Motivasyon

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 5. Türkiye Voleybol Şampiyonası'nın bölge seçmelerinde şampiyon Yaşar Doğu Yetiştirme Yurdu Voleybol Takımı için yemek daveti verildi.



Yaşar Doğu Yetiştirme Yurdu Koruma Derneği tarafından Kara yolları Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen davete Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Tekin Balcı, İl Müdür Yardımcısı Hamit Gümüş, Yaşar Doğu Yetiştirme Yurdu ve Çocuklarını Koruma Derneği Başkanı Aysel Şenel ve yönetim kurulu üyeleri ile voleybolcular katıldı.



Çocukların başarısını kutlayan Balcı, Antalya'da yapılacak final müsabakalarında başarılar diledi.



Çocukların eğitim alanında olduğu gibi sanat ve spor alanlarında yaptığı çalışmaların takdire şayan olduğunu belirten Balcı, "Çocuklarımızın dertleriyle dertlenen mutluluk ve sevinçlerini paylaşan, onları bir an olsun yalnız bırakmayan Yaşar Doğu Yetiştirme Yurdu ve Çocuklarını Koruma Derneği Başkanımız Aysel Şenel ve dernek üyelerine kurumum ve şahsım adına teşekkür ediyorum." dedi.



Şenel, ise yurtta kalan çocukların kişisel gelişimini ve eğitimlerini önemsediklerini belirterek şunları kaydetti:



"Yaklaşık yarım asırdır dernek olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her geçen gün çocuklarımız için daha iyisini ve güzelini yapma gayreti içindeyiz. Lakin çocuklarımızın topluma kazandırılması, sadece bir derneğin veya kurumun değil top yekun toplumun çabalarıyla olacak bir olgudur. Eğer tüm bireyler olarak bu çocuklarımızı sahiplenir ve destekte bulunursak umuyorum ki toplumla iç içe yetişen, sağlıklı ve geleceğe umutla bakan bireyler yetiştirmiş olacağız. Ben, derneğimizden desteklerini esirgemeyen, çocuklarımızla bir arada olmamıza ve onlara fayda sağlamamıza olanak sağlayan gönlü zengin hayırsever vatandaşlarımıza derneğim ve şahsım adına teşekkür ediyorum."