Şampiyonlar Ligi Yarı Finalinde Derbi: Real Madrid-Atletico Madrid

Avrupa kupalarında yarı final kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde çekildi.



Şampiyonlar Ligi'nde geçen yılın şampiyonu Real Madrid'in rakibi Atletico Madrid oldu.



Geçen yılki finalin rövanşı niteliğindeki Madrid derbisinde ilk maç Real'in ikinci maç ise Atletico'nun sahasında oynanacak.



Diğer yarı finalde ise Monaco, Juventus ile eşleşti.



İlk maç Fransa'da, rövanşı ise İtalya'da oynanacak.



Şampiyonlar Ligi yarı finalinde ilk maçlar 2-3 Mayıs'ta, rövanş karşılaşmaları 9-10 Mayıs tarihlerinde oynanacak.



Kupa ise 3 Haziran Cumartesi günü Galler'in Cardiff kentinde oynanacak final maçı ile sahibini bulacak.



Real Madrid geçen yıl Atletico Madrid'i penaltı atışları sonucu 5-3 yenerek tarihinde 11. kez Avrupa şampiyonuı olmuştu. Lyon'un rakibi Ajax



UEFA Avrupa Ligi'nde ise yarı finalde, Beşiktaş'ı penaltılar sonucu eleyen Lyon ekibi, Ajax ile eşleşti.



Manchester United'ın rakibi ise Celta Vigo oldu.



İlk maçlar Hollanda ve İspanya'da, rövanşları ise Fransa ve İngiltere'de oynanacak.



Yarı final maçlarının tarihleri 4 ve 11 Mayıs.



Kupa ise sahibini, İsveç'in Stockholm kentinde 24 Mayıs'ta oyananacak final maçı ile sahibini bulacak.