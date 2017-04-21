Şampiyonlar Ligi Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. Monaco, Juventus ile eşleşirken, İspanya derbisinde Real Madrid ile Atletico Madrid karşılaşacak. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. Devler Ligi'nde ilk maçlar 2-3 Mayıs, rövanş karşılaşmaları ise 9-10 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Monaco-Juventus eşleşmesinin galibi finalde ev sahibi konumunda olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final eşleşmeleri şöyle:



Real Madrid - Atletico Madrid



Monaco-Juventus



(İHA)