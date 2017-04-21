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Şampiyonlar Ligi Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu
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Şampiyonlar Ligi Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu

Şampiyonlar Ligi yarı finalide Real Madrid ile Atletico Madrid ve Monaco ile Juventus eşleşti.

Şampiyonlar Ligi Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu

Şampiyonlar Ligi yarı finalide Real Madrid ile Atletico Madrid ve Monaco ile Juventus eşleşti

Kaynak: Dunya.com

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