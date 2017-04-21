Şampiyonlar Ligi Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu
Şampiyonlar Ligi yarı finalide Real Madrid ile Atletico Madrid ve Monaco ile Juventus eşleşti.
Şampiyonlar Ligi yarı finalide Real Madrid ile Atletico Madrid ve Monaco ile Juventus eşleşti
Kaynak: Dunya.com
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