Şampiyonlar Ligi Yarı Final Eşleşmeleri Belli Oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminin sonucunda Monaco, Juventus ile eşleşirken, diğer tarafta da İspanya derbisinde Real Madrid ile Atletico Madrid karşılaşacak.

DEVLER LİGİ'NDE İLK MAÇLAR 2-3 MAYIS'TA

Devler Ligi'nde ilk maçlar 2-3 Mayıs, rövanş karşılaşmaları ise 9-10 Mayıs tarihlerinde oynanacak.