Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Finalistler Belli Oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın başlayacak.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek finalinde, yarın ve 19 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak.



Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayacak 4 takımın katılacağı yarı final kura çekimi ise 21 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek.



Tamamı TSİ 21.45'te başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:



Yarın:



Leicester City (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (0-1)



Real Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya) (2-1)



19 Nisan Çarşamba:



Monaco (Fransa) - Borussia Dortmund (Almanya) (3-2)



Barcelona (İspanya) - Juventus (İtalya) (0-3)