Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Finalistler Belli Oldu
Şampiyonlar Ligi'nde bu gece oynanan çeyrek final rövanş maçlarında Juvenstus ve Monaco tur atlayan takımlar oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde bu gece oynanan çeyrek final rövanş maçlarında Juvenstus ve Monaco tur atlayan takımlar oldu.
Kaynak: Dunya.com
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