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Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Finalistler Belli Oldu
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Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Finalistler Belli Oldu

Şampiyonlar Ligi'nde bu gece oynanan çeyrek final rövanş maçlarında Juvenstus ve Monaco tur atlayan takımlar oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Finalistler Belli Oldu

Şampiyonlar Ligi'nde bu gece oynanan çeyrek final rövanş maçlarında Juvenstus ve Monaco tur atlayan takımlar oldu.

Kaynak: Dunya.com

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