Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Finalistler Belli Oldu
Barcelona, kupaya veda ettiMonaco - Borussia Dortmund: 3 - 1Barcelona - Juventus: 0 - 0Yarı finalistler; Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus ve Monaco UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu gece oynanan çeyrek final rövanş maçlarının ardından son yarı finalistler de belli oldu.
Barcelona, kupaya veda etti
Monaco - Borussia Dortmund: 3 - 1
Barcelona - Juventus: 0 - 0
Yarı finalistler; Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus ve Monaco
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu gece oynanan çeyrek final rövanş maçlarının ardından son yarı finalistler de belli oldu.
JUVENTUS GOL YEMEDEN TUR ATLADI
İtalyan temsilcisi Juventus, sahasında 3 - 0 mağlup ettiği İspanya'nın güçlü ekibi Barcelona ile deplasmanda oynadığı rövanşta golsüz berabere kalarak yarı finale yükseldi. Barcelona ise bu sonuçla Devler Ligi'ne veda etti.
MONACO YARI FİNALDE
Günün diğer maçında ise Fransız ekibi Monaco, deplasmandaki ilk maçta 3 - 2 yendiği Alman Borussia Dortmund'u evinde de 3 - 1 yenerek yarı finale çıktı.
Monaco'ya galibiyeti getiren golleri Kylian Mbappe, Radamel Falcao ve Valere Germain kaydederken, Alman takımının tek golü Marco Reus'dan geldi.
Dün ve bugün oynanan maçların ardından yarı finale yükselen takımlar şöyle; Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus ve Monaco.
İSTANBUL / DHA