Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Final Heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları yarın başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Final Heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı finalinde, yarın Real Madrid (İspanya)-Atletico Madrid (İspanya), 3 Mayıs Çarşamba günü ise Monaco (Fransa)-Juventus (İtalya) karşılaşmaları oynanacak. İki müsabakanın da başlama vuruşu TSİ 21.45'te yapılacak.

Finalistler, 9 ve 10 Mayıs'taki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Final maçına, 3 Haziran'da Galler'in başkenti Cardiff'teki Ulusal Stadyum ev sahipliği yapacak.

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