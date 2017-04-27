Şampiyonlar Ligi'nde takım oyunu, dev bütçeleri yendi

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Çeyrek finalde yer alan sekiz dev takımın saha dışındaki performansını mercek altına alan KPMG Football Benchmark ekibi, yüksek bütçelerin aynı oranda başarıyı getirmediğini gözler önüne serdi. 8 takım arasında futbolcularına en çok maaş ödeyen Barcelona kupaya veda ederken, en mütevazı bütçeli Monaco yarı finale adını yazdırdı.

KPMG Football Benchmark ekibi, Avrupa'nın en önemli futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nin fotoğrafını çekti. 'Kupa 1' olarak bilinen Devler Ligi'nde çeyrek finale yükselen 8 takımın ekonomik performansını ölçen KPMG Football Benchmark ekibi ilginç sonuçlara ulaştı. Araştırmada takımların yaptıkları harcamaların, yeşil sahaya birebir olarak yansımadığı net bir şekilde ortaya çıktı.

BÜYÜK BÜTÇELER YEŞİL SAHAYA YANSIMADI

Sekiz takımın kozlarını paylaştığı Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nden Real Madrid, Juventus, Atletico Madrid ve Monaco bir üst tura adını yazdırdı. Ancak Real Madrid, 619 milyon euroluk geliriyle zirvede yer alıyor. Geri kalan üç takımın tüm gelirleri toplandığında ise 647 milyon euro yapıyor! Barcelona (616 milyon euro), Bayern Münih (592 milyon Euro) gibi büyük gelirlere sahip olan takımlar, bütçelerini performansa yansıtamadı.

MONACO'NUN FENDİ BARÇA'YI YENDİ!

Şampiyonlar Ligi'nin en büyük favorilerinden olan Barcelona, futbolcularına yıllık 372 milyon euro harcadı. Bayern Münih ise 260 milyon euro maaş bütçesiyle Avrupa'nın en çok harcama yapan takımlarından biri. Ancak bu iki takımın ortak noktası Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etmiş olmaları… Futbol takımına yılda 137 milyon euro harcayan Atletico Madrid ile 82 milyon euro maaş bütçeli Monaco ise Devler Ligi'nin son 4 takımı arasında bulunuyor.

KASALARI DOLU, MÜZELERİ BOŞ KALDI

Gelir-gider tablosuna bakıldığında da zirvede Real Madrid bulunuyor. Beyaz Şimşekler, 2013-14 ve 2015-16 sezonları arasında 110.8 milyon euro kâr etti. Atletico Madrid 18,7 milyon euro, Monaco 1,2 milyon euro kar ederken, Juventus ise 300 bin euro zarara geçti. Barcelona 85 milyon euro ve Bayern Münih ise 73,4 milyon euro kar yapmasına rağmen çeyrek finalden ileriye adım atamadı.

KPMG FOOTBALL BENCHMARK EKİBİNİN İNCELEMESİNDEN ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR ŞÖYLE:

Oyuncu alım-satımında son 3 sezonda Atletico Madrid sadece 2 milyon euro eksiye düştü. Monaco 2 milyon euro kar etti. Diğer yarı finalistler Juventus 92, Real Madrid 165 milyon euro harcadı.

İngiltere Premier Ligi'nin son şampiyonu Leicester'in bu başarısı ekonomik gerçekliği de yerle bir etti. Leicester'ın maaş harcaması Premier Lig'deki rakipleri Manchester City'den yüzde 32, Manchester United'dan da yüzde 66 daha küçüktü.

Monaco'nun yarı final yolculuğu da peri masalını anımsattı. Finansal Fair Play sebebiyle genç yıldız adaylarına yoğunlaşan Fransız ekibi son 16 turunda Manchester City'i eledi. (City'nin yıllık geliri 524 milyon euro).