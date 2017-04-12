Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Deplasmanda Bayern Münih'i 2-1 Yendi

Bayern Münih - Real Madrid maçında kazanan, 2-1'lik skorla Real Madrid oldu ve İspanyol ekibi rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı Allianz Arena'da oynandı.

RONALDO DURDURULAMADI!

Bayern Münih 25. dakikada Arturo Vidal'in golüyle öne geçerken, Real Madrid'e galibiyeti getiren goller 47. ve 77. dakikalarda Cristiano Ronaldo'dan geldi.

BAYERN PENALTI KAÇIRIP 10 KİŞİ KALDI

Öte yandan Bayern Münih'te Vidal, 45+2. dakikada kazanılan penaltıyı üstten dışarıya gönderirken, Javi Martinez de 58. ve 61. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 18 Nisan günü Santiago Bernabeu'da oynanacak ve Real Madrid'e galbiiyet ve beraberlik ile birlikte, 1-0'lık yenilgi de tur için yeterli olacak. Bayern Münih'in 3 veya daha fazla gol attığı tek farklı yenilgilerde ise Real Madrid kupaya veda edecek.